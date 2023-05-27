أحدهما الهداف التاريخي لكرة القدم والآخر يتعلم .. ميسي ومبابي على قمة العالم!

ماذا قدم ميسي ومبابي في مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج بالدوري الفرنسي؟

استمرت ثنائية ليونيل ميسي وكيليان مبابي في التألق، وساهم النجمان في تتويج باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت بلقب بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023.

وتعادل فريق باريس سان جيرمان مع نظيره ستراسبورج بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي، ورغم ذلك توج بلقب البطولة بفارق 4 نقاط عن الوصيف فريق لانس.

وسجل هدف باريس سان جيرمان الوحيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 59 من عمر المباراة بصناعة من كيليان مبابي، بينما سجل اللاعب كيفين جاميرو هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وأصبح ميسي أفضل هداف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة برصيد 496 هدفًا ليتربع على قمة العالم.

وبتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري، أصبح ميسي أكثر لاعب محققًا للبطولات في التاريخ برصيد 43 بطولة.

ورغم صناعة مبابي للهدف في مواجهة اليوم واقترابه من الفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي لهذا الموسم، إلا أنه مازال أمامه الكثير ليحققه في المستقبل.

ويتصدر مبابي جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 28 هدفًا إلا أن تتويجه بلقب الهداف مهدد حتى الجولة الأخيرة من المسابقة بسبب مطاردة اللاعب لاكازيت له على الصدارة حيث يمتلك في رصيده 27 هدفًا وتتبقى مباراة أخيرة.