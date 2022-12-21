أحداث الاحتفال الغريبة تستمر.. طباعة سباب ميسي على قمصان اللاعبين!

التصرفات الغريبة مستمرة في الحدوث

تستمر الأحداث العجيبة الناتجة عن احتفالات منتخب الأرجنتين بعد الحصول على بطولة كأس العالم في الظهور، وآخر ما حدث كان طباعة كلمة ميسي الشهيرة التي وجهها إلى فاوت فيخورست على قمصان بعض اللاعبين والعاملين بالفريق.

إذ نشر الظهير الأيسر لمنتخب التانجو نيكولاس تاجليافيكو صورة عبر تطبيق إنستجرام لأحد العمال بالفريق وهو يرتدي قميص عليه كلمة "bobo"، التي تعني "سخيف" أو "أحمق".

وهي الكلمة التي استخدمها ميسي في حديثه إلى فيخورست في الحادثة الشهيرة بعد لقاء الأرجنتين ضد هولندا حينما قال له: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟ اذهب إلى هناك".

ويبدو أن بعد انتهاء تلك المواجهة، وبعد الحصول على بطولة كأس العالم، فإن تلك الحادثة مستمرة في أذهان لاعبي الأرجنتين.

إذ نشر اللاعب بابو جوميز صورة له أيضًا عبر إنستجرام وهو يرتدي قميص عليه نفس الكلمة، وبالتالي فإن عبارة ميسي الشهيرة باتت هي الأخرى جزء من احتفالات الأرجنتين بالمونديال.