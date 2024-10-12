"أحترم وضوحه".. ملك إثارة الجدل في إسبانيا يشيد بكيليان مبابي!

المواقف خارج الكرة لها أهميتها أيضًا..

يعد الدولي الإسباني بورخا إجليسياس من أكثر اللاعبين إثارة للجدل في إسبانيا، لمواقفه خارج كرة القدم على وجه التحديد من بعض القضايا الشائكة.

مؤخرًا، أدلى بحوار لصحيفة "الباييس" ذكر فيه العديد من التصريحات الساخنة من داخل وخارج المستطيل الأخضر.

تطرق في أحدها إلى نجم ريال مدريد كيليان مبابي، قائلًا إنه يمثل نموذجًا للضغوط التي يعانيها لاعب كرة القدم بشكل عام خصوصًا إذا كان مشهورًا للغاية، في تبيين رأيه ووجهات نظره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إجليسياس: "مجرد أنك لاعب كرة قدم، لا يعني عدم تمكنك من إبداء رأيك، المختلف هو أن لدينا المزيد من المسؤولية، لأن لدينا مستوى أعلى من التواصل الاجتماعي".

وأردف: "هناك أشياء عديدة لها علاقة بالإنسانية أعتبرها أهم من مهنتي" ثم ضرب المثل بكيليان مبابي ووقوفه الدائم ضد اليمين المتطرف في فرنسا.

عن هذا تحديدًا قال: “عندما وضع نفسه في مواجهة اليمين المتطرف، كان يعلم التأثير الذي سيحدثه ذلك، إنه شخص متميز. إذا كان يتحدث بهذا الوضوح، فعلى الأقل دعونا نستمع إليه باحترام. فهو لا يكسب شيئا بفعله هذا".

وعاد إجليسياس إلى الدوري الإسباني من بوابة سيلتا فيجو، بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا إلى باير ليفركوزن الألماني وحقق معهم لقب البوندسليجا مع المدرب تشابي ألونسو لأول مرة في تاريخ النادي.