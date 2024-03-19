"أحترم كل من ذهب للسعودية".. فيجو يقدم نصيحة ثمنية لمبابي ويتحدث عن طموحه برئاسة ريال مدريد!

هذا ما يفتقده برشلونة ليعود بطلًا

أبدى لويس فيجو، نجم برشلونة وريال مدريد السابق، سعادته بالمستوى الذي يقدمه الميرنجي هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق متعطش للألقاب.

وقال فيجو في حوار نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أرى ريال مدريد جيدًا هذا الموسم، الفريق يحسم مبارياته بصعوبة أكثر أو أقل، لكنه يعطي دائمًا انطباعًا بأنه يفوز بسهولة. لديهم فريق شاب، متعطش للألقاب ومعهم مدرب عظيم. أعتقد أنه سيكون البطل هذا العام".

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وأضاف: "أتمنى أن يكون مبابي سعيدًا بقراره، وهذه نصيحتي له كن سعيدًا داخل ريال مدريد، فهذا هو أهم شيء في الحياة. كنت أبحث عن سعادتي وكنت محظوظا بما فيه الكفاية للقدوم إلى الميرنجي والبقاء داخل جدرانه لمدة 5 سنوات".

وتابع: "مفاجأة بيلينجهام؟ فوجئت بقدرته على التأقلم سريعًا، وليس بمستواه لأنني أعرفه جيدًا. من المنطقي أنه عندما تصل إلى نادٍ ما، فإنك تحتاج إلى التأقلم، لكنه فعل ذلك بسهولة وهذا أمر ممتاز له وللنادي".

وعندما سئل " هل من الممكن أن يكون فيجو رئيسًا لريال مدريد؟"، أجاب: "لا أخطط قط لمشاريعي بهذا الشكل. طريقك في الحياة يقودك إلى اتخاذ قرارات ومن ثم تكون على صواب أو على خطأ. وهذا ما فعلته دائمًا في حياتي. لم أفكر أبدًا في أنني سأعمل على أن أكون هذا أو ذاك خلال 3 سنوات".

وأكمل: "لا أحب الحديث كثيرًا عن برشلونة، لكن إذا قمت بتحليل وضع اللاعبين، البارسا كان بطل الليجا في العام الماضي. فريق كبير مثله يحتاج إلى الاستقرار الرياضي، خصوصًا الآن، في ظل تردي الوضع الاقتصادي للنادي".