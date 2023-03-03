"أحب ثانوس لأنه قتل نصف سكان العالم ثم أصبح مزارعاً"

تصريح غريب ومثير للجدل

خرج رئيس تيرنانا الإيطالي بتصريحات غريبة عن شخصيته المحببة من عالم مارفل، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الإعلام بسبب غرابتها.

ستيفانو بانديكي، رئيس تيرنانا الذي ينافس بالدرجة الثانية الإيطالية، من الشخصيات الغريبة في عالم الكرة، ويشتهر بحبه لأفلام "مارفل" الخاصة بالأبطال الخارقين لدرجة تسمية الغرف في مقر عمله على هؤلاء الشخصيات.

وتحدث بانديكي عن شخصيته المفضلة في تلك الأفلام، ولكن تصريحاته جذبت الانتباه بسبب اختياره الغريب: "الجميع يظن أن ثانوس شخص سيء، ولكنه رجل حقيقي وبراجماتي".

وأضاف: "العالم مزدحم؟ سأقتل نصفهم، ثم ماذا يقرر أن يفعل، لم يصبح إمبراطوراً ولكن تحول لمزارع!".

ثانوس هو البطل الشرير في سلسلة أفلام "The Avengers" الشهيرة من عالم "مارفل" ولعب دوره الممثل جوش برولين.