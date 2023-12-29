"أحب الفيحاء محبة خاصة" .. إحراج وليد الفراج قبل مواجهة النصر الآسيوية!

شاهدة كيف تم إحراج وليد الفراج

وقع الإعلامي وليد الفراج في موقف محرج، وذلك بشأن مباراة النصر والفيحاء المرتقبة، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأوقعت قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، النصر في مواجهة الفيحاء، بينما وقع الهلال في مواجهة سباهان الإيراني، والاتحاد أمام نافباخور الأوزبكي.

وأحرج الإعلامي محمد الدهش زميله وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، بشأن مواجهة نادي النصر الآسيوية، حيث قال له: "أتمنى أن تتمنى انتصار الفيحاء على النصر والتأهل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي".

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ورد الفراج على الدهش: "أنا أحب الجميع ولا أكره أحد"، ليقول له محمد: "أعرف يا أبو بدر أنك تحب الفيحاء محبة خاصة"، ليرد عليه وليد ضاحكًا: "علشانك".

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة الفيحاء والنصر، أمام الفائز من مباراة ناساف الأوزبكي أمام العين الإماراتي في دور الربع نهائي بدوري أبطال آسيا.