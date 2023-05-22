"أحبه ولكن" .. نجم بوروسيا دورتموند يرد بقوة على استفزازات توماس مولر

يوليان براندت نجم نادي بوروسيا دورتموند قرر الرد على استفزاز توماس مولر نجم بايرن ميونخ لناديه قبل الجولة الأخيرة من الدوري الألماني..

خرج يوليان براندت نجم نادي بوروسيا دورتموند للرد على سخرية توماس مولر نجم بايرن ميونخ من فريقه، مع احتدام المنافسة بين الناديين على لقب الدوري الألماني 2022-23.

بوروسيا دورتموند لم يفوت سقوط بايرن ميونخ أمام لايبزيج، وتمكن من الفوز على أوجسبورج، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن غريمه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، خرج بعد خسارة فريقه أمام لايبزيج يوم السبت في تصريحات أهان فيها بوروسيا دورتموند، حيث أكد على ثقته في ألا يتمكن "الأسود والأصفر" من الفوز في آخر مباراتين له في الدوري الألماني.

وقرر براندت، الذي سجل هدفًا في فوز فريقه على أوجسبورج بثلاثية نظيفة في الجولة 33 من الدوري الألماني، الرد على ذلك الهجوم.

وقال براندت في تصريحات لشبكة "DAZN" الرياضية: "سأبقى بعيدًا عن كل الجدل، أنا حقًا أحب توماس مولر وأعلم أنه بعد مباراة لايبزيج كان محبطًا بعض الشيء".

وأضاف براندت: "بشكل أساسي هو على حق، علينا أن نفوز بالمباراتين أولاً، لقد فزنا بواحدة الآن، لكن هذا لا يعني أننا أبطال ألمانيا بعد، علينا أن نفوز بالمباراة القادمة على أرضنا أولًا".

واختتم نجم بوروسيا دورتموند تصريحاته قائلًا: "أنا لست في مزاج لتبادل الضربات الآن".

أصبح مصير دورتموند الآن بين يديه، وسيكون بطل ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ 2012، إذا تغلب على ماينتس يوم السبت المقبل في الجولة 34 من "بوندسليجا"، في المباراة التي تقام على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".