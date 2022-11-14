أحبط لغياب رونالدو .. "يوتيوبر" يحرج ساها ويخلط بينه وبين بوجبا

ليست المرة الأولى لليوتيوبر الأمريكي!

شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام فولهام حالة من الإحباط التي نالت من اليوتيوبر الأمريكي شو سبيد، الذي سافر من الولايات المتحدة خصيصًا لمشاهدة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رونالدو قد خرج من قائمة مباراة فريقه أمام فولهام، وللمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه ضد أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية.

وكتب سبيد على حسابه في موقع "تويتر": "أنا أبكي الآن، لقد سافرت لكل تلك المسافة حتى أشاهد كريستيانو رونالدو وهو حتى لا يلعب".

وتواجد اليوتيوبر الشهير في ستديو قناة "سكاي" ليقوم بتحية أعضاء فريق التحليل، بوجود جاري نيفيل ولويس ساها وغيرهما، لكنه لم يتعرف على الأخير، وعندما ذهب لتحيته قال له: "أنا أعرفك يا رجل، أنت بول بوجبا".

وكان رونالدو قد بدأ لتوه أن يحصل على عدد معقول من الدقائق تحت القيادة الفنية لإريك تين هاج بعد الخلاف الكبير الذي أبعد البرتغالي عن الفريق تمامًا.

جدير بالذكر أن رونالدو بدأ أربعة من أصل عشرة لقاءات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ومباراة فولهام هي الأخيرة قبل كأس العالم التي تبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري.