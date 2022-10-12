أجويرو يقارن هالاند بميسي ويؤكد: قادر على تحطيم الأرقام!

هل يحطم هالاند أرقام ميسي في المستقبل؟

يعتقد سيرخيو أجويرو أن إرلينج هالاند من الأسماء الحالية في هذا الجيل التي لديها القدرة على أن تتواجد في مكانة ليونيل ميسي، كما أنه سيحاول تحطيم الأرقام القياسية.

حيث وضع أجويرو ماكينة الأهداف النرويجية مع بعض الأسماء التاريخية في لعبة كرة القدم، وأوضح أنه يتمتع بقدرات استثنائية ستجعله معهم في القائمة.

ماذا قال أجويرو؟

قال لاعب مانشستر سيتي السابق إلى "Stake": "كان هناك العديد من المهاجمين الذين يستحقون الرهبة التي يمكنني التفكير فيها. كان رونالدو (البرازيلي) أحد المفضلين لدي، والذي أثبت مرارًا وتكرارًا أنه الحزمة الكاملة كلاعب، وخطر أمام المرمى".

وواصل: "عادة ما يكون هناك لاعبان أو ثلاثة يتمتعون بهذه القدرة، وعادة ما يكون لديهم أساليب مختلفة. دييجو مارادونا وروماريو وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش وليو، بالطبع، كان لكل منهم أسلوبه الخاص ولكنهم كانوا جميعًا هدافين رائعين".

وأضاف: "بالحديث عن هالاند على وجه التحديد، لديه القوة وغريزة خاصة للأهداف، مما يجعله خطيرًا للغاية. لديه كل شيء ليواصل تحقيق الإحصائيات المذهلة، لا سيما بكونه لاعبًا في فريق يتمتع بعقلية هجومية مثل سيتي".

واختتم: "وهذا بدوره يعني الكثير من الفرص للتسجيل. إنه شاب ولديه الكثير من الإمكانيات لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية. ومفتاح ذلك، بالطبع، سيكون الاستمرارية".

ماذا عن موسم هالاند حتى الآن؟

يسير هالاند بصورة ممتازة للغاية في موسمه الحالي حتى الآن، حيث تألق بصورة لافتة جذبت الأنظار في كافة البطولات التي يشارك فيها مع الفريق السماوي.

واستطاع أن يؤكد هيمنته هذا الموسم على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بات إرلينج هو الاسم الأفضل والأبرز حاليًا.

وشارك ماكينة الأهداف النرويجية في 13 مباراة سجل من خلالها 20 هدفًا فيما قدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.