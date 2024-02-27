هل يستأنف رحلته مع كرة القدم؟

أعلن سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، عدم عودته إلى عالم كرة القدم مرة أخرى، نافيًا الأنباء التي أشارت إلى أنه "سيتدرب مع فريق إنديبندينتي الأرجنتيني".

واعتزل أجويرو كرة القدم بشكل نهائي في أواخر 2021، بسبب معاناته من مشاكل قلبية، عقب انتقاله من السيتي إلى صفوف برشلونة.

وحسب شبكة "ESPN" فقد "نفى أجويرو بشكل قاطع التقارير التي تفيد بأنه سيعود من الاعتزال للانخراط مع إنديبندينتي الذي يدربه كارلوس تيفيز".

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ونقلت ما قاله أجويرو في بث على منصة "تويتش": "إنها أكاذيب كاملة، لن أتدرب مع إنديبندينتي، الطبيب قال إنني بصحة جيدة، وهذا هو المهم، لكن العودة إلى التدريبات في المستوى الأعلى تتطلب إجراء الكثير من الفحوصات".

وكان تيفيز قد صرح مؤخرًا بأنه يرحب بأجويرو بأذرع مفتوحة "حتى لو كان ذلك لمدة 10 أو 15 دقيقة فقط، وأكد راديو "DSports" أن المهاجم الأرجنتيني سيبدأ ممارسة بعض التدريبات على أمل الحصول على الموافقة لممارسة كرة القدم بشكل احترافي من جديد.

يشار إلى أن أجويرو بدأ مسيرته الاحترافية في نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي، ويصبح أحد أساطير النادي.