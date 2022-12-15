أجويرو يحضر وميسي يغيب عن مران الأرجنتين لنهائي كأس العالم!

صحيفة أرجنتينية توضح الموقف

حالة من الدهشة أصابت الجميع قبل أيام قليلة على إقامة نهائي كأس العالم، بعد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات منتخب بلاده.

من المعروف أن ميسي يعاني من مشاكل بدنية خلال مونديال قطر، ولكن هذا لم يمنعه من التألق، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال 6 مباريات حتى الآن.

صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أكدت أن ليونيل سكالوني مدرب الفريق سمح لوسائل الإعلام حضور التدريبات الجماعية لمدة 15 دقيقة، وكانت المفاجأة بعدم ظهور ميسي وغيابه عن المران.

وأشارت إلى أن غياب ميسي جاء بسبب تواجده في صالة الألعاب الرياضية بشكل منفرد، إلى جانب الثنائي رودريجو دي بول وإيميليانو مارتينيز.

وأوضحت أن المهاجم المعتزل سيرخيو أجويرو ظهر في تدريب الأرجنتين وقام ببعض التمرينات الخفيفة مع اللاعبين.

وفي نهاية التقرير شددت الصحيفة على أن عدم تواجد ميسي في المران الجماعي، لا يعني أبدًا إمكانية غيابه عن نهائي المونديال ضد فرنسا يوم الأحد القادم.