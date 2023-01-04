أجويرو لميسي: أنت بطل العالم لكنك كسرت ظهري!

رسالة ساخرة من النجم المعتزل

أعرب سيرخيو أجويرو مهاجم المنتخب الأرجنتيني السابق عن سعادته بفوز بلاده بكأس العالم، لكنه قام بالسخرية من ليونيل ميسي واتهمه بكسر ظهره.

النجم المعتزل تواجد مع بعثة الأرجنتين التي فازت بمونديال قطر 2022، وظهر في احتفالات الفوز بالمباراة النهائية أمام فرنسا، حيث تواجد مع صديقه المقرب ميسي وقام بحمله.

وقال أجويرو عبر قناته على موقع "تويتش":"أنا حقًا لا أصدق أننا أبطال كأس العالم وأنني رفعت الكأس كما قمت برفع أفضل لاعب في العالم ولكن ظهري يؤلمني كثيرًا يا ليو".

وأضاف:"اعتقدت للحظة أنني يمكنني حمله بشكل طبيعي ولكن عندما حملته قلت إنه ثقيل بشكل لا يصدق، بدأنا في الاحتفال وكنت أتحرك بصورة عادية وبعدها بدأ يقفز للاحتفال مما تسبب في آلام شديدة في ظهري وشعرت بوخز في أسفل العمود الفقري".

وتابع:"عندما وصلنا إلى أحد جوانب الملعب أدركت أنه يجب علي التوقف عن حمله، لم أستطع حتى الالتفات، لو قمت بالاستدارة وقتها كان سينتهي بي الأمر في المستشفى، لذلك نظرت له وقلت له أنت بطل العالم لكنك ستكسر ظهري يا ميسي".

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة أنهى مسيرته في برشلونة، واعتزل في شهر ديسمبر 2021 بعد معاناته من مشكلة في القلب.