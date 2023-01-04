أجويرو: شربت في احتفالات كأس العالم وميسي نبهني لمشكلة قلبي!

أجويرو يكشف الكثير من التفاصيل الطريفة حول احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

كشف سيرخيو أجويرو عن طريقة احتفاله الصاخبة بعد فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا أنه أسرف في تناول الكحول لدرجة أن ليونيل ميسي اضطر لتذكيره بمعاناته من مشكلة في القلب.

أجويرو استخدم حسابه على منصة "تويتش" لبث الفيديو لسرد عدد من القصص من احتفالات نجوم الأرجنتين بالحصول على لقب كأس العالم 2022.

وقال أجويرو خلال الفيديو: "لقد شربت كثيرًا، لكنني لم أكن قد تناولت الطعام، ولهذا السبب ظللت أشرب، كنا أبطال العالم، وإذا حدث لي شيء، فلم لا؟".

وأضاف: "في مرحلة ما، غضب ميسي مني وطالبني بالتوقف، لكنني كنت سعيدًا جدًا، لدرجة أنني واصلت الشرب".

واختتم أجويرو: "كنت ثملًا للغاية، ولأنني كنت سعيدًا لم أتوقف عن الشرب".

جدير بالذكر أن صاحب الـ34 سنة أنهى مسيرته في برشلونة، واعتزل في شهر ديسمبر 2021 بعد معاناته من مشكلة في القلب.