أجندة مزدحمة وقرار فرنسي يفسدان خطة ريال مدريد بشأن كيليان مبابي!

سانتياجو برنابيو سيكون صغيرًا جدًا لذلك اليوم!

يواجه ريال مدريد أزمة في تحديد موعد نهائي، لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان إلى جماهير الملكي في ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن أن تضارب المواعيد يجعل خطة ريال مدريد بتقديم مبابي في الفترة بين نهاية الموسم وكأس أمم أوروبا يورو 2024، تذهب في مهب الريح لعدة أسباب.

وأشارت إلى أن هذا الموعد لن يكون مناسبًا وسيضطر ريال مدريد إلى تأجيلها، لأن هذه الفترة ستشهد تقويمًا مزدحمًا، الأمر الذي سيؤثر على إعلان صفقة ضخمة بحجم كيليان مبابي، والتي تحتاج إلى تقديم تاريخي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن التزام مبابي مع ناديه الذي سينهي مشواره في الدوري الفرنسي 18 مايو، مع التزام ريال مدريد بموعد ختام الليجا يوم 26 من نفس الشهر، دفع النادي للتفكير في تقديمه مطلع يونيو، لكن هذا الموعد سيتوافق مع موعد نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن، والذي من الممكن أن يشهد تأهل أحد الفريقين (ريال مدريد أو باريس سان جيرمان).

وتابعت "آس"، بأن مبابي أيضًا لن يكون متاحًا لريال مدريد في مطلع يونيو، لأن ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، سيكون له الحق في استدعاء نجم منتخب الديوك بهذا الموعد (قبل أسبوعين من انطلاق يورو 2024)، والتي تستمر منافساتها في ألمانيا، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وبناء على ما سبق، أكدت الصحيفة الإسبانية أنه بسبب هذه المواعيد المتداخلة، سيكون الأقرب هو تقديم كيليان مبابي لجماهير ريال مدريد، في الأول من أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من الجولة الصيفية التي يخوضها الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، أي قبل 11 يومًا من انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا".

وختمت "آس": " لن تكون هناك أي مشكلة بعد هذا الموعد لحفل التقديم، لأن مبابي سينضم لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي ويمكن أن يستقبله الجمهور. الشيء المؤكد هو أن البرنابيو سيكون صغيرًا جدًا بالنسبة لذلك اليوم".