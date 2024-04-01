من أجل كأس العالم.. نيمار يخطط للرحيل عن الهلال

اتفاق برازيلي يحسم وجهة نيمار بعد رحيله عن الهلال

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أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، حالة من الجدل، حول مستقبله مع النادي، وموقفه الحاسم من تجديد عقده الذي ينتهي خلال العام المقبل.

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وتعاقد الهلال مع نيمار، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد حتى يونيو 2025، في صفقة قدرت قيمتها بـ90 مليون يورو، وشارك اللاعب في 5 مباريات فقط، وسجل هدفًا واحدًا في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، لينتهي موسمه مع الزعيم.

وذكرت صحيفة UOL، أن نيمار وضع خطة مع إدارة نادي سانتوس البرازيلي، من أجل العودة في العام المقبل؛ ضمن هدف اللاعب بالاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأخبر نيمار اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة نادي سانتوس، بأنه سيعود إلى الدوري البرازيلي في 2025، ضمن خطة اللاعب في التقرب من الشعب البرازيلي، من خلال آدائه مع ناديه المفضل؛ حيث يرغب في نيل مودة جماهير بلاده، واستعادة الفترة الذهبية له مع سانتوس، فيما يستعد النادي لتجهيز حملة إعلامية ضخمة بعودة نجمها السابق.

وتمثل عودة نيمار إلى سانتوس، خطة قديمة لرئيس النادي مارسيلو تيكسيرا، الذي التقى باللاعب في فترة انتخابات النادي، وتم عقد اجتماعات في ديسمبر، للتقارب بين الطرفين ودراسة عودة اللاعب، في ظل العلاقات الطيبة التي يحظى بها تيكسيرا مع عائلة نجم الهلال، حيث عقد لقاءات متكررة مع والده، والذي كشف عن رغبته في الاستثمار في النادي مستقبلًا.

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وبزغ نجم نيمار مع نادي سانتوس، الذي كان قلعة الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه؛ حيث لعب 140 مباراة في كافة المسابقات، وسجل 72 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة، كما فاز بالعديد من الألقاب، أبرزها كوبا ليبرتادوريس في موسم 2010-2011، والفوز بفضية كأس العالم للأندية، قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني في 2013.

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