من أجل الحلم الأكبر ..السر الحقيقي وراء رفض ألونسو لليفربول وبايرن ميونخ!

يؤمن بأن هذه الخطوة ستحدث قريبًا

قرار حاسم من تشابي ألونسو بالاستمرار مع باير ليفركوزن رغم اهتمام ليفربول وبايرن ميونخ بالتعاقد معه، ولكن ما السر الحقيقي وراء هذه الخطوة؟

ألونسو خرج في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام هوفنهايم بالدوري الألماني، ليعلن أنه سيستمر مع الفريق ولن يرحل عن صفوفه، ليغلق الباب أمام كل التكهنات.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن تشابي قرر البقاء من أجل التمسك بالحلم الأكبر وهو الانتقال إلى ريال مدريد بعد رحيل كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرجع ذلك لأن قبوله لأي من العرضين سواء بايرن أو ليفربول، كان سيبعده عن العملاق الإسباني لفترة، لأنه كان سيبقى مع أي منهما لسنوات، مما يؤجل كثيرًا من حلم العودة إللى سانتياجو برنابيو بشكله الجديد.

ومن جانبه لا يؤمن ألونسو أن استمراره مع النادي الألماني مضيعه من الوقت، لأنه يريد الاستمرار في التعلم واكتساب المزيد من الخبرات، مع إيمانه بأنه سيكون مدرب ريال مدريد بعد انتهاء الفترة الناجحة للمخضرم كارلو أنشيلوتي.

جدير بالذكر أن المدرب الإسباني الشاب نجح في إعادة إحياء ليفركوزن من جديد هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الأول بجدول الدوري الألماني بـ70 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونخ.