"من أجلكم يا جماهير الأهلي" .. رسالة أولى رائعة من رياض محرز

رسالة رياض محرز الأولى إلى جماهير النادي الأهلي

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وجّه الساحر الجزائري رياض محرز، كلمة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد ساعات قليلة من انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي أعلن اليوم الجمعة، التعاقد مع محرز "32 سنة"، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية بـ30 مليون جنيه إسترليني تقريبًا.

وقال الساحر الجزائري في كلمته إلى الجماهير، عبر حساب النادي في "التيك توك"، مساء اليوم الجمعة: "للأهلي جينا.. أنا هنا من أجلكم".

وأعرب محرز، عن سعادته الكبيرة، بأن يكون جزءًا من تاريخ هذا النادي العريق، مؤكدًا على أنه يرغب في تحقيق العديد من الإنجازات، خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن رياض محرز، الصفقة السادسة للنادي الأهلي، في الصيف الحالي؛ بعد الثلاثي المحلي عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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