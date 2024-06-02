"أخيرًا أجرى الجراحة المنتظرة" .. جماهير ليفربول تتفاعل مع مظهر محمد صلاح الجديد بطريقة خاصة

مو يثير الجدل بمظهره الجديد..

في وقت تفاعل به الجمهور المصري بطريقة ساخرة بعض الشيء مع المظهر الجديد لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كان لجماهير الريدز رأي آخر.

مو فاجأ الجماهير بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بحلق شعره بالكامل قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي بدأ في يونيو الجاري.

من ناحيته الجمهور المصري سخر من الموقف، معللًا تصرف صلاح بأنه يريد مصالحة حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، "أصلع الرأس" في ظل اعتذاره عن معسكر مارس الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الجماهير الإنجليزية فسرت موقف نجم ليفربول بأنه قام بإجراء عملية زراعة شعر، لتجنب صلع محتمل بدأ يظهر على أطراف الشعر وفي منتصفه..

أغلب تعليقات جمهور ليفربول سارت في نفس الاتجاه، فكتب أحدهم: "صلاح أجرى عملية زراعة الشعر التي طال انتظارها"، فيما علق آخر: "الدوري الإنجليزي ليس جاهزًا لزراعة شعر صلاح"، في تلميح لأنه يحظر على الخاضعين لها ضربات الرأس لفترة من الفترات.

يذكر أن صلاح يستعد مع منتخب بلاده لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يومي السادس والعاشر من يونيو الجاري.