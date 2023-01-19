أجرت عمليتي تجميل وترتدي نفس ملابسها .. شبيهة جورجينا السعودية تتحدث عن الشبه بينهما

شبيهة جورجينا خطفت الأنظار في الشارع السعودي خلال الأيام الماضية

Shahid

تحدثت ريما العنزي الشهيرة بشبيهة جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن التشبه بها خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أنها أجرت عمليتي تجميل.

وخطفت الأرجنتينية جورجينا الأضواء بعد وصولها مع رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها.

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وجهت ريما خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" رسالة إلى جورجينا حيث قالت: "أهلًا بكِ في السعودية، وإن شاء الله تكوني سعيدة معنا، وأحبك كثيرًا".

وواصلت: "البعض قال أنني أشبه جورجينا كثيرًا لدرجة أنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بينهما، أجريت عمليتي تجميل، ولكنهما لم يغيران في ملامحي، وإذا رأيتها سأجعلها سعودية".

واختتمت ريما تصريحاتها قائلة: "أنا لا اتقمص شخصية جورجينا، لأنه لا أحد يعرفها سوى رونالدو فقط، ولكن ارتدي نفس أسلوب ملابسها فقط".