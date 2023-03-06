أجبرهم على الاستماع لاحتفالات ليفربول وهددهم بالرديف .. تين هاج يعاقب نجوم مانشستر يونايتد!

المدرب الهولندي كان غاضبًا للغاية!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أول رد فعل للمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بعد الخسارة التاريخية بسبعة أهداف نظيفة أمام ليفربول في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

تين هاج وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أجبر نجوم مانشستر يونايتد على الجلوس في صمت والاستماع إلى احتفالات نجوم ليفربول بالفوز الكبير من غرف الملابس.

وهاجم تين هاج نجوم فريقه بشكل كبير ووصف تصرفهم بالاستسلام المشين أمام الخصم، وأخبرهم إنهم محظوظون للعودة إلى مانشستر عبر الحافلة وليس الطائرة إلى جوار الجماهير الغاضبة التي سافرت من أجل دعمهم.

وأوضحت الصحيفة أن عقاب النجوم استمر حتى اليوم التالي، حيث وصل تين هاج إلى مقر تدريبات الفريق في السابعة صباحًا قبل وصولهم بساعتين كاملتين وانتظرهم وهددهم بالذهاب إلى فريق الرديف حال تكرار الأمر من جديد، كما أخبرهم إن جلساتهم مع الطبيب النفسي ستزيد في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الهزيمة بسبعة أهداف نظيفة هي واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخ مانشستر يونايتد منذ تأسيس النادي.