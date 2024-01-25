"أتوقع المزيد من الأهداف" .. السير أليكس فيرجسون يوجه رسالة لنجم مانشستر يونايتد السابق

عودة إلى البيت القديم

لقطة إنسانية رائعة قرر السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد القيام بها تجاه أحد نجومه السابقين خلال تدريبه للشياطين الحمر.

الحديث هنا عن تشيتشاريتو، المهاجم المكسيكي الذي جلبه السير لمانشستر من نادي تشيفاس في 2010 ليخوض مسيرة مميزة في أولد ترافورد قبل الرحيل عنه في 2015 إلى بايرن ليفركوزن بعد إعارة قصيرة مع ريال مدريد.

وبعد رحلة طويلة خارج المكسيك قرر تشيتشاريتو العودة من جديد لتشيفاس، ليبعث له فيرجسون رسالة تم نشرها على الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد على منصة "إكس" لتهنئته على هذا الحدث.

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وقال فيرجسون لصاحب الـ35 سنة:"تشيتشاريتو، ، مدربك القديم يتحدث، أهنئك على عودتك إلى ناديك السابق في المكسيك بالمكان الذي بدأت فيه رحلتك، حيثما وجدتك وقررت التعاقد معك".

وأضاف:"كنت لاعبًا عظيمًا بالنسبة لنا، حظيت بمسيرة رائعة، والآن مع عودتك إلى ناديك السابق أعتقد أنك لديك الفرصة لاكتساب خبرات جديدة ونقل خبرتك الطويلة إلى باقي اللاعبين هناك، تحياتي لك ولعائلتك، في انتظار المزيد من أهدافك".

يذكر أن تشيتشاريتو سجل 59 هدفًا طوال مسيرته مع مانشستر، ولعب للعديد من الأندية الأخرى مثل ريال مدريد، ليفركوزن، وست هام، إشبيلية ولوس أنجلوس، قبل الانتقال لتشيفاس المكسيكي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.