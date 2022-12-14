"أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم" .. مودريتش يدعم الأرجنتين!

هدى عزيزهدى عزيز
|
20221211 Messi ModricGetty Images
لوكا مودريتشليونيل ميسيالأرجنتين vs كرواتياالأرجنتينكرواتياكأس العالم

مودريتش ينتقد الحكم ويدعم ميسي

تمنى لوكا مودرتيش قائد منتخب كرواتيا تحقيق الأرجنتين بطولة كأس العالم 2022، على الرغم من تعرض بلاده للإقصاء على يد راقصي التانجو.

كرواتيا خسرت فرصة التواجد في نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالى بعد الهزيمة أمام بلاد الفضة بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي.

وقال مودريتش في تصريحات لصحفية "أوليه" الأرجنتنية: "كنا بخير وسيطرنا على المباراة حتى ركلة الجزاء والتي أرى أنها ليست كذلك، أنا لا أتحدث عادة عن الحكام لكن اليوم من المستحيل عدم التحدث عن أداء الحكم. إنها واحدة من أسوأ الحكمام التى رأيتها وأنا لا أقول ذلك اليوم فقط لأني لعبت تحت إدارته من قبل ، إنها كارثة،على الرغم من ذلك تهانينا للأرجنتين".

وأتم: "أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ وهو يستحقها".

يذكر أن كرواتيا تنافس على الميدالية البرونزية حيث تواجه الخاسر من المواجهة الثانية في نصف النهائي بين المغرب وفرنسا، بينما رفقاء ميسي ينتظرون الفائز من أجل صراع الذهب والفضة.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

276118 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 77246فرنسا، 2018
  • 55518ألمانيا، 2014
  • 105256إسبانيا، 2010
  • 38098إيطاليا، 2006
276118 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين