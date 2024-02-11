“أتمنى أن يسمح لي بيريز بذلك” .. رسالة فينيسيوس إلى رئيس ريال مدريد!

رسالة فينيسيوس إلى بيريز...

وجه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد رسالة إلى فلورنتينيو بيريز، رئيس فريقه عقب فوز الميرينجي، على جيرونا بأربعة أهداف دون رد في الدوري الإسباني.

وساهم اللاعب البرازيلي، في فوز الميرينجي على جيرونا بأربعة أهداف دون رد، في قمة الحولة الـ 24 من الدوري الإسباني، في لقاء شهد تسجيل فينسيوس هدفًا وصناعة اثنين.

وقال فينسيسو في تصريحات لقناة ناديه عقبت اللقاء: "أنا سعيد للغاية بارتداء قميص ريال مدريد، أتمنى أن يتركني الرئيس هنا لفترة طويلة".

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وتطرق فينيسيوس للحديث عن مباراة جيرونا وقال: "قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا في الموسم، ريال مدريد لديه العديد من اللاعبين المميزين، حتى لو لم يلعبوا في مراكزهم، فقد شاهدنا كارباخال يبدو أن كأنه قلب دفاع، وكذلك تشاوميني".

وأضاف: "هذا حال النادي الجميع يتدرب لتقديم أفضل نسخة لديه، نحن مثل العائلة ومعًا أكثر من أي وقت مضى".

وتحدث فينيسيوس عن زميله في الفريق بيلينجهام، والمستويات التي يقدمها هذا الموسم وقال: "إنه نجم كبير، أتمنى أن يسجل المزيد من الأهداف خلال الوسم الحالي، فهو الأفضل".