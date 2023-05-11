أتلتيكو يحرم تلفزيون ريال مدريد من دوري الأبطال!

تهاني سليم
Karim Benzema Real Madrid 2022-23Getty Images
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توتر العلاقات بين ريال مدريد وأتلتيكو يصل إلى دوري الأبطال

توتر العلاقات بين كبيري العاصمة الإسبانية؛ ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بلغ مداه بمنع الأخير إذاعة مباريات ريال مدريد في دوري الأبطال على قناته.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه مانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، بهدف لكل منهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم تُذع قناة ريال مدريد التلفزيونية مباراة فريقها مع مانشستر سيتي بسبب منع أتلتيكو مدريد حدوث ذلك؛ لامتلاكه حقوق البث التلفزيوني للبطولة وعدم رغبته في منحها لريال مدريد الذي كانت إدارته غاضبة مما حدث.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا" فإن قرار أتلتيكو يبرهن على توتر العلاقات بين الناديين في الفترة الأخيرة بسبب خرق ريال مدريد لاتفاق الناديين بعدم التوقيع مع لاعبي شباب الناديين بأكاديمية أي منهما.

وتعاقد ريال مدريد الموسم الماضي من خيسوس فورتيا من أكاديمية أتلتيكو مدريد ليخرق تلك المعاهدة وتبدأ الحرب الخفية بين الجارين.

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