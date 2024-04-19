أتلتيكو مدريد يخدم برشلونة ويحل أزماته بصفقة فرنسية في الصيف

خزينة النادي الكتالوني تنتظر المزيد من الأموال

يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لتوجيه خدمة إلى برشلونة، وذلك من خلال التعاقد مع جان كلير توديبو مدافع نظيره الفرنسي نيس.

توديبو سبق أن انضم لبرشلونة في منتصف موسم 2018/2019، ولكنه فشل في إثبات ذاته ليرحل إلى نيس، مع امتلاك برشلونة نسبة 20% من حقوق بيع اللاعب في المستقبل.

موقع "فوت ميركاتو" قال إن تحسن مستوى اللاعب مع نيس أبهر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، وجعله يطلب من إدارة النادي ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

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وأشار إلى أن أتلتيكو خاطب نيس بالفعل حول إمكانية ضم المدافع الفرنسي، باعتبار مركز قلب الدفاع من أولويات سيميوني لتدعيم فريقه.

وفي حالة نجاح الصفقة، من المقرر أن يحصل برشلونة على مبلغ مالي كبير، مستفيدًا من بند الـ20% الذي وضعه في عقد اللاعب عند رحيله، مما يساهم في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

جدير بالذكر أن توديبو يعتبر من أهداف مانشستر يونايتد كذلك لتدعيم دفاعه، حيث حاول الشياطين الحمر ضمه الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية.