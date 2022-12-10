"أتريدون منح البطولة للأرجنتين وميسي؟!" .. فيرنانديش وبيبي يهاجمان التحكيم!

الخسارة من المغرب في ربع نهائي كأس العالم كانت مفاجأة!

حقق المنتخب المغربي فوزًا تاريخيًا على نظيره البرتغالي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما في دور الـ 8 من كأس العالم ليضرب موعدًا في نصف نهائي البطولة.

لكن الفوز لم يعجب نجوم البرتغال حيث خرج برونو فيرنانديش وبيبي بتصريحات ضد حكم المواجهة، وأكدا أن الاتحاد الدولي يحاول منح البطولة للأرجنتين.

وقال فيرنانديش بحسب ما نقلت "يورو فوت": "لا أعلم إذا ما كانوا سيعطوا الكأس للأرجنتين، لا أهتم لذلك، سأقول ما يعجبني وسحقًا للجميع".

وأضاف: "الأمر غريب للغاية أن يدير حكم من دولة لا تزال في البطولة مباراتنا، بكل وضوح لقد أثر على نتيجة اللقاء".

أما بيبي وبحسب ما ذكرت "إنديبندنت" فقال: "من غير المقبول أن يقوم حكم أرجنتيني بتولي تلك المباراة بعد كل ما حدث بالأمس، بكل شكاوى ميسي وأحاديثهم، حارسهم أوقف اللعب كثيرًا، بعد ما رأيته اليوم يمكنهم أن يمنحوا اللقب للأرجنتين".

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يلعب أمام نظيره الفرنسي أو الإنجليزي في نصف النهائي يوم الأربعاء القادم بحسب نتيجة مواجهة اليوم بين الفريقين.