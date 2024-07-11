"لن أتراجع ولست نادمة" .. واندا نارا تطلب الانفصال عن إيكاردي إلى الأبد

"قررت إنهاء الأمر وسنظل عائلة واحدة"

أعلنت عارضة الأزياء الإيطالية واندا نارا، أن علاقتها المضطربة التي دامت 10 سنوات مع ماورو إيكاردي مهاجم جلطة سراي قد انتهت.

وتزوجت نارا (37 عاما) من إيكاردي (31 عاما) في مايو 2014، بعد أقل من عام من طلاقها من زميله السابق، الأرجنتيني ماكسي لوبيز، ولديهما طفلان فرانشيسكا وإيزابيلا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن واندا نارا التي تحولت إلى وكيل لاعبين، تقدمت بطلب الطلاق من ماورو إيكاردي، بعد علاقة دامت 10 سنوات وانفصلا خلالها أكثر من مرة، لكنها قررت أن تنتهي العلاقة بينهما إلى الأبد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت واندا نارا في تصريحات لقناة "أمريكا تي في": "لأسباب شخصية وصحية حاولت مرة أخرى، لكن الأمر لم ينجح، دع الجميع يتحدثون. لقد حافظت على صمتي للنهاية".

وأضافت: "أعرف مدى صعوبة النهايات وتكلفتها. هناك أشياء غير صحيحة على التلفاز والإنترنت، لكنني أتقبلها. لقد قررت إنهاء الأمر، لكن ماورو وأنا سنظل عائلة واحدة".

وتابعت واندا: "لم يكن من الخطأ أن نحاول أكثر عندما يكون هناك حب. أنا لست نادمة على شيء؛ كانت هذه السنوات الأفضل في حياتي، لكن الآن يجب أن أكون وحدي".

وهذه ليست المرة الأولى، التي تدعي فيها نارا أن زواجها من إيكاردي قد انتهى، حيث أدلت بنفس التصريح في سبتمبر 2022، لكن انتهى الأمر بالتصالح، كما كتب إيكاردي رسالة عاطفية لزوجته في العام السابق، بعدما اتهمته بالخيانة.