"لا أتحدث نيابة عن أحد!".. زوجة فالفيردي ترفض التراجع عن تصريحاتها النارية ضد أنشيلوتي

تصريحات حذفت بعد دقائق لكنها أثارت الجدل لأيام

لا تزال الضجة التي أحدثتها زوجة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد بعد تصريحاتها الرنانة عقب مباراة ريال مدريد وميلان في دوري أبطال أوروبا، ساخنة في المشهد الإعلامي داخل قلعة الملكي.

الصحفية الأرجنتينية مينا بونينو زوجة فالفيردي، نشرت مرة أخرى توضيحًا للرسالة التي كتبتها عقب خسارة ريال مدريد المرة أمام ميلان، ثم حذفتها بعد دقائق، إلا أنها وصلت إلى المدرب كارلو أنشيلوتي في قلب المؤتمر الصحفي.

وقالت بونينو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كصحفية، لدي رأيي ويمكنني أن أعتقد أن أي لاعب يستطيع أن يكون أفضل في مركز دون آخر، هذا لا يعني أن الشخص الذي معي (فالفيردي) يفكر مثلي، لم أنتقد أو أتساءل، فقط أعطيت وجهة نظري للمشجعين بشأن التغيير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت بونينو أن فالفيردي "لا يقف وراء تصريحاتها" مشيرة إلى أنها "لا أمتلك معلومات كما يعتقد الجميع، بل أرى وأعرف وأعتقد مثل أي مشجع".

وأكدت بونينو أنها لن تكون "جزءًا من أولئك الذين يريدون تشويه أكثر شخص أحبه" في إشارة إلى فالفيردي، مؤكدة أن الآراء "تخصها فقط" وأنها لن "تتحدث نيابة عن أي شخص".

يذكر أن ريال مدريد كان قد تلقى الهزيمة أمام ميلان قبل يومين بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.