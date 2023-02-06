أتت بأثر عكسي .. ورقة مدرب إشبيلية ضد برشلونة تثير التعجب والسخرية!

جوان جوردان كان نجم مباراة برشلونة بخطاب سامباولي.

تعرض جوان جورادن، لاعب وسط إشبيلية، لسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراتهم مع برشلونة؛ سخرية ليست بسبب أدائه بل لتعليمات مدربه التي كانت تشبه الخطاب.

في الدقيقة 65 كان إشبيلية يتأخر بهدف أمام برشلونة وأجرى المدرب خورخي سامباولي تغييرًا بخروج المصاب أكونيا ونزول أوكامبوس مكانه.

أوكامبوس سلم جوردان ورقة كبيرة تبدو تعليمات من المدرب لتغيير أسلوبهم في اللعب؛ جوان نظر للورقة طويلًا وحاول شرح ما بها لزملائه عدة مرات.

كِبر حجم الورقة عرض جوان للسخرية لأنها بدت وكأنها خطاب من مدربه وليست ورقة تعليمات. لكن الورقة أو تعليمات سامباولي لم تفلح وخسر فريقه بثلاثية من برشلونة وبقيت فقط السخرية من جوردان.