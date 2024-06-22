"أريد أن أطلب منه صورة أو نصيحة"

وجه البرازيلي الشاب إندريك، المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، رسالة إلى نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي، من داخل معسكر السيلساو استعدادًا لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة.

ويتواجد نيمار حاليًا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مع الهلال في أقرب وقت.

وقال إندريك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوستاريكا في مستهل مشوار البرازيل بكوبا أمريكا: "نيمار رجل لا يصدق، كان مع يتحدث إلى ماركينيوس عبر الهاتف وتمكنت من التحدث معه وبقيت عاجزًا عن الكلام. شاهدته وهو يلعب لسانتوس وبرشلونة والآن الهلال".

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وأضاف إندريك: "نيمار لاعب استثنائي وتجربته ملهمة. حيث يتمتع بجودة عالية لدرجة أنه يفعل أشياء مستحيلة، سواء خلال فترة لعبه لبرشلونة أو البرازيل".

وتابع: "أتمنى أن أكون معه في أحد معسكرات المنتخب، لأطلب منه صورة أو نصيحة، لأنه مر بأشياء كثيرة في حياته، أشياء صعبة للغاية. لكنه شخص قوي جدًا، ويتمتع بعقلية قوية جدًا وأتمنى أن ألعب معه".

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ضد أوروجواي، خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانضم نيمار لصفوف الهلال، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغسطس الماضي، بعقد لمدة موسمين مقابل 90 مليون يورو، لكن الإصابة حرمته من الظهور كثيرًا مع الزعيم في موسم استثنائي، سيطر خلاله على البطولات المحلية كافة.