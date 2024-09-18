تصريحات تاريخية من المدرب البلجيكي..

حقق بايرن ميونخ انتصارًا ساحقًا على دينامو زغرب الكرواتي بتسعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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الانتصار التاريخي للكتيبة الألمانية ربما كان مهمًا لرجل تعرض لضغوطات عديدة خلال الفترة الماضية، وهو المدرب فينسنت كومباني، لكنه أثبت أنه يفهم جيدًا عقلية بايرن ميونخ الانتصارية التي تحترم المنافسين بمنحهم مزيدًا من الأهداف!.

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تحدث عقب المباراة للصحفي فابريزيو رومانو، عن كل شيء يتعلق بوجهة نظر الآخرين في حجم مهمة تدريب بايرن ميونخ عليه، وما إذا كان لا يستحق المهمة ولا يستطيع التغلب على ضغطها أم لا.

أجاب بوضوح: "سأخبرك بشيء سريع للغاية لأبرهن لك على نقطة، لقد ولدت في بروكسل، والدي كان لاجئًا قدم من الكونغو".

وأردف: "ما هي حظوطي في ذلك الوقت للعب في الدوري الإنجليزي، الفوز بشيء كلاعب، اللعب للمنتخب الوطني؟ الاحتمالات كانت 0.000 أو شيئا من هذا القبيل.. لكنني الآن مدرب".

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وأضاف: "العقلية التي أملكها تدفعني للمضي قدمًا، إذا كان مكتوبًا لك الفشل في النهاية فستفشل، وإذا نجحت أيضًا، ولكنك تتحسن، ولا أحزن أبدًا من الانتقادات".