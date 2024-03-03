أبو تريكة: جمهور الزمالك يكرهني لأنني سجلت 13 هدفًا في شباكهم!

ماذا قال أسطورة الأهلي؟

تحدث نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة عن أهمية مواجهة الديربي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 59 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول (خاض مباراة أكثر)، بينما يأتي اليونايتد في المركز السادس بـ44 نقطة.

وقال أبو تريكة، في تحليله المباراة على قنوات "بي إن سبورتس": "الديربيات مختلفة نوعًا ما، وهي فرصة لتعويض ما فاتك، وتصحيح مسارك".

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وأضاف: "أي لاعب يحب لعب مباريات الديربي، لذلك يكرهني جمهور الزمالك لأنني سجلت 13 هدفًا في شباكهم مع الأهلي".

ويحتاج السيتي إلى الفوز على يونايتد من أجل مواصلة تضييق الخناق على ليفربول في صراع المنافسة على لقب البريميرليج، مع تبقي 11 جولة على نهاية المسابقة.