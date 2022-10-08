هل يُصبح النجم المغربي أحد العناصر الأساسية في صفوف برشلونة؟

وجه مغربي جديد يظهر في الآفاق، بعدما أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، عن ضم المدافع الشاب شادي رياض لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تشافي يضم شادي رياض لقائمة برشلونة

خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، أعلن نادي برشلونة عن تصعيد المدافع المغربي شادي رياض إلى الفريق الرديف، بعد ظهوره بشكل مميز رفقة فريق الكتلان تحت 19 عامًا.

وظهر رياض بشكل جيد جدًا رفقة فريق الرديف في برشلونة مع بداية الموسم الحالي، ليتخذ تشافي مدرب الفريق الأول قرارًا بتصعيده لقائمة المباراة القادمة.

ويلعب شادي في مركز قلب الدفاع، حيث يجيد اللعب بقدمه اليسرى. "تعرف على كل ما يخص شادي رياض"

شادي رياض قد يظهر في كأس العالم رفقة منتخب المغرب

وفقًا لمصادر "جول" فإن شادي رياض دخل ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب المغرب؛ بقيادة المدرب الوطني وليد الركراكي.

وسيقوم الركراكي بمتابعة شادي رياض خلال الفترة القادمة، تمهيدًا لاستدعائه للمشاركة رفقة أسود الأطلس، خلال المعسكر الإعدادي الأخير قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم.

مدرب المنتخب المغربي يفكر في ضم شادي رياض، خاصة في ظل الإصابات التي ضربت لاعبي مركز الدفاع في صفوف أسود الأطلس حاليًا.

أبواب المجد قد تُفتح أمام شادي رياض

شادي رياض صاحب الـ19 قد تُفتح أبواب المجد له خلال الموسم الحالي، وقد يتحول من لاعب شاب في الفريق، إلى أحد العناصر التي يعتمد عليها تشافي في صفوف الفريق الأول.

وقد يحدث هذا التحول، في حالة انضمامه لصفوف منتخب المغرب في كأس العالم، والحصول على فرصة للمشاركة والظهور بقميص أسود الأطلس.