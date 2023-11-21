أبواب السعودية مفتوحة .. نجم برشلونة يخطط للرحيل من جحيم تشافي!

ارتبط كذلك بأتلتيكو مدريد

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حالة من الإحباط يعيشها ماركوس ألونسو ظهير نادي برشلونة الإسباني، بسبب وضعه الحالي تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ألونسو وصل للبرسا الموسم الماضي مجانًا من تشيلسي وبدأ رحلته بصورة جيدة قبل أن يتقلص دوره بشكل واضح مع بروز الظهير الشاب أليخاندرو بالدي.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن ألونسو بدأ يشعر بالضيق من تجاهل تشافي له في العديد من الأحيان، واعتماده على جواو كانسيلو كظهير أيسر بدلًا منه أمام ديبورتيفو ألافيس، وهي الخطوة التي كانت بمثابة الرسالة الصادمة له.

وأوضحت الصحيفة أن فرص ألونسو الذي سيبلغ من العمر 33 سنة الشهر المقبل في اللعب كقلب دفاع مثلما حدث الموسم الماضي أصبحت صعبة كذلك، بعد تعاقد برشلونة مع إينيجو مارتينيز في الصيف.

وفي هذه الحالة سيكون على ألونسو تقييم موقفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بالبحث عن فرصة الانتقال لفريق آخر يمنحه إمكانية اللعب بانتظام، وإن كانت فكرة مغادرته بمنتصف الموسم صعبة ليكون الاحتمال الأرجح هو الانتظار حتى نهاية الموسم.

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يذكر أن ألونسو ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال لأي من الثنائي السعودي الاتفاق والاتحاد بالإضافة لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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