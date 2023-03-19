"أبناء عاهرات" .. جناح سيسكا موسكو يروي تجربته "الأسوأ" أمام نجوم ريال مدريد

أرنور سيجوردسون منزعج من نجوم الملكي!

أبدى أرنور سيجوردسون لاعب وسط وجناح سيسكا موسكو السابق انزعاجه من نجوم ريال مدريد، مؤكدًا أن ما يظهرونه من لطف خارج الملعب لا علاقة له بما هم عليه حقًا.

وقال سيجوردسون في تصريحات لـ "توتو سفنسكان" نقلتها "موندو ديبورتيفو": "هؤلاء النجوم أبناء عاهرات، يستطيعون لعب كرة قدم رائعة للغاية، لكن على جانب آخر فيما يتعلق بالتدخلات وبعض الأمور الأخرى هم الأسوأ".

"يحاولون التأثير عليك عقليًا، مودريتش يلعب بخشونة كبيرة على الكاحل ويأتي ليخبرك أنك لا شيء، وقتها تدرك إنهم ليسوا لطفاء بنهاية المطاف".

وأكمل: "في نهاية المباراة يظهرون لك إنهم لاعبون جيدون للغاية ثم يصافحونك ويظهرون لك الاحترام".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد لعب ضد سيسكا موسكو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2018 وخسر الملكي بثلاثية على أرضه وبهدف نظيف في روسيا.