"أبشع لاعب وسط لا يعامل مثله" .. أنشيلوتي ينفجر بسبب فينيسيوس

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، دهشته من حصول لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، على 10 بطاقات صفراء هذا الموسم في الدوري الإسباني.
وتغلب ريال مدريد على ألميريا، أمس السبت، 4-2، في الدوري الإسباني في مباراة شهدت حصول فينيسيوس على بطاقته الصفراء العاشرة هذا الموسم في الليجا بعد احتجاجه لعدم منح لاعب ألميريا بطاقة صفراء.
وقال أنشيلوتي عقب المباراة عن حصول جناحه على بطاقة صفراء: "الاحتجاج لا يوصل إلى أي شيء هذا واضح. لكن من المدهش حصوله على 10 بطاقات صفراء".
وتابع كارلو "أبشع لاعب خط وسط في الليجا لم يشهر ضده 10 بطاقات. حصل على بطاقات كثيرة جدًا بينما من ركلوه حصلوا على عدد أقل. لكن عليه تطوير بعض الأشياء. البطاقات الصفراء معقدة، الاحتجاج يقود لبطاقة بالطبع لكن الحكام قضاة يركزون كثيرًا في المباراة. الاحتجاجات لن تؤثر على بقية المباراة، ولا يمكن للحكم ألا يصفر على لاعب يحتج".
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