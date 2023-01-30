رونالدو ليس الأفضل .. تحرك هزيل في ميركاتو الشتاء السعودي

لم تُشارك في سوق الانتقالات الشتوي هذا الموسم سوى 7 أندية

Shahid

اختتم سوق الانتقالات الشتوي في دوري روشن السعودي وقد أبرم خلاله 25 صفقة بواسطة 7 أندية فقط، وكان الهلال والاتحاد أبرز الغائبين عن المشهد.

عملاقا كرة القدم السعودية لم يُشاركا في سوق الانتقالات الشتوي لمنعهما من القيد بسبب قضيتي محمد كنو وعبد الرزاق حمدالله، فيما تصدر النصر المشهد بالتعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.

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انضمام النجم البرتغالي هو الصفقة الأهم والأبرز بالطبع، لكنها، حتى الآن، ليست الأنجح! حيث خطف فابيو مارتينيز لاعب الخليج الجديد الأضواء بنجاحه في إحراز 3 أهداف منذ انضمامه.

الباطن كان الأكثر نشاطًا بين الأندية الـ7 التي شاركت في انتقالات يناير بإتمامه لـ7 صفقات عوض بها منعه من القيد خلال الصيف الماضي، فيما اكتفى الشباب بالتعاقد مع رياض شراحيلي وماجد كنبة كأقل نادٍ بين السبعة تحركًا في السوق.

نادي العدالة أبرم 4 صفقات جديدة فيما كانت حصيلة كل من الفتح وأبها والخليج 3 لاعبين لكل فريق.

النصر لم يتوقف عند ضم رونالدو، بل تعاقد كذلك مع نواف بوشل من الفتح واستعان بحارس مرمى بوكا جونيورز أوجستين روسي حتى نهاية الموسم بعد إصابة دافيد أوسبينا، وقد تخلى عن خالد الغنام بالإعارة للفتح.

أندية الوحدة والطائي وضمك والفيحاء والرائد والاتفاق والتعاون غابت عن المشهد الشتوي بمحض إرادتها، حيث لم تُتم أي صفقة جديدة.

Shahid