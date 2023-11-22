أبرزها فرصة أوروبية لا تُعوض .. 4 أسباب تدفع سكالوني للاستقالة من تدريب الأرجنتين

مدرب الأرجنتين يفكر جديًا في إنهاء مسيرته المثيرة مع "الألبيسيليستي"..

فجر ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التكهنات بشأن انتهاء رحلته مع أبطال العالم، في أعقاب الفوز التاريخي على البرازيل بهدف دون رد على ملعب "ماراكانا" في الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

"لنأخذ صورتنا الأخيرة معًا"، كانت تلك الكلمات التي قالها أحد موظفي منتخب الأرجنتين بعد الفوز على البرازيل، مما زاد من الشكوك حول مستقبل سكالوني.

فيما أطلق سكالوني نفسه أجراس الإنذار حول مستقبله بعد المباراة، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي: "هناك شيء مهم أردت أن أقوله، أحتاج إلى إيقاف الكرة، والبدء في التفكير، لدي الكثير للتفكير فيه هذه المرة، أحتاج إلى التفكير كثيرًا فيما سأفعله".

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وأضاف: "إنه ليس وداعًا، لكني بحاجة إلى التفكير لأن المستوى مرتفع جدًا، والاستمرار لمواصلة الفوز صعب، هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مدرب لديه كل الطاقات الممكنة".

صحيفة "ماركا" الإسبانية ألقت الضوء على الأسباب التي قد تؤدي إلى استقالة سكالوني، أولها وجود خلافات أثناء تجديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث لم يشعر بتقدير حقيقي أثناء عملية التوقيع على العقد الجديد الذي يمتد حتى 2026.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سكالوني نفسه يشعر بالإرهاق الشديد الناجم عن الضغوط الشخصية الكبيرة التي تعرض لها قبل وبعد كأس العالم 2022.

ويبدو أن سكالوني يريد الرحيل وهو على القمة، ومع قرب انتهاء مسيرة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، فإن سكالوني يريد أن يقول وداعًا وهو في أفضل لحظاته مع المنتخب.

وهناك سبب رياضي آخر، يتمثل في رغبة سكالوني في خوض تجربة التدريب في أوروبا قريبًا، حتى يكون بالقرب من عائلته.

ومن جانبه، فإن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يطلب من سكالوني الصبر والتريث قبل اتخاذ قراره النهائي، وهناك حاليًا موعد رئيسي لمعرفة ما سيحدث، حيث كان المدرب وطاقمه يعتزمون السفر إلى ميامي يوم 7 ديسمبر لحضور قرعة كوبا أمريكا 2024.