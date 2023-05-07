آينتراخت فرانكفورت يرفض الكشف عن خدعة الجماهير: سنكرر ما فعلناه في برشلونة!

أكسيل هيلمان الإداري في النادي الألماني يتحدث أيضًا عن رحيل كولو مواني.

أكد أكسيل هيلمان الإداري في نادي آينتراخت فرانكفورت أن فريقه سيحاول تكرار مع فعله أمام برشلونة في الدوري الأوروبي حتى يحصد أكبر عدد ممكن من التذاكر في نهائي كأس ألمانيا.

وقال هيلمان في تصريحات نقلتها "بيلد" : "كما كان الحال أمام برشلونة، لن نكشف عن الطرق المتعددة التي نحصل بها على التذاكر".

وأضاف: "لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا وهو أننا سنقوم بكل شيء في استطاعتنا حتى نستطيع إدخال أكبر عدد ممكن من الجماهير".

وأكمل عن رحيل كولو مواني ورغبة فريقه في الحصول على 120 مليون يورو: "الرقم سيكون أكبر من 90 مليون يورو بسبب وضع السوق، هذا لو رحل، نحن نعتقد أنه سيستمر وسنقاتل على ذلك".

جدير بالذكر أن آينتراخت سيلعب النهائي أمام لايبزيج بعد أن تفوق على شتوتجارت في نصف النهائي بثلاثة أهداف لهدفين يوم الأربعاء الماضي.