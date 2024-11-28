آينتراخت فرانكفورت ضد ميتلاند | سجل وصنع وأحرج صلاح .. عمر مرموش لا يضيع الهدايا وإيقافه أصبح حلمًا للخصوم!

النجم المصري يخطف الفوز الرابع لفريقه في أوروبا

حافظ النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، على عادته الرائعة بالمساهمات التهديفية المؤثرة، حيث منح فريقه انتصارًا جديدًا في الدوري الأوروبي وقطع خطوة هائلة نحو الدور المقبل.

مرموش صنع هدفًا وسجل الآخر، في فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على حساب مضيفه ميتلاند الدنماركي (1-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

وكان مرموش مصدر الخطورة الأول لآينتراخت الذي حقق انتصاره الرابع من 5 مباريات في الدوري الأوروبي، ليصعد الفريق الألماني إلى صدارة الترتيب العام بـ13 نقطة، بالاشتراك مع لاتسيو وأتلتيك بيلباو.

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وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز ما قدمه النجم المصري عمر مرموش خلال مواجهة ميتلاند الدنماركي، خلال السطور التالية...

النجم المصري لا يتوقف عن التسجيل

احتاج النجم المصري إلى 7 دقائق فقط من أجل أن يصنع الهدف الأول لفريقه، بعدما أرسل تمريرة حرارية إلى زميله هوجو لارسون الذي وجد نفسه أمام المرمى مباشرة ولم يجد أي صعوبة في تحويلها إلى هدف بشباك أصحاب الأرض.

وحتى عندما استطاع ميتلاند أن يعود مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 من العودة للقاء بهدف ذاتي، ما هي إلا 9 دقائق حتى قام مرموش بهجمة عنترية وصوب كرة كانت في طريقها إلى المرمى، لولا أن اعترضها أحد مدافعي الفريق الدنماركي بيده ليحتسب الحكم ركلة جزاء تقدم النجم المصري لتسديدها بطريقة رائعة في الشباك.

وهذا هو الهدف الـ15 لمرموش في جميع البطولات هذا الموسم، والثالث بالتحديد في الدوري الأوروبي بخلاف صناعة هدفين، حيث لعب 5 مباريات في البطولة وقدم 5 مساهمات تهديفية، إذ سبق وهز شباك بشكتاش التركي، سلافيا براج التشيكي وميتلاند الدنماركي، بينما صنع هدفين أمام ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي وميتلاند أيضًا.

والمثير للانتباه، أن المباراة الوحيدة التي لم يسجل أو يصنع فيها مرموش خلال البطولة الأوروبية، هي مباراة فيكتوريا بلزن، الوحيدة التي فشل فيها آينتراخت فرانكفورت بتحقيق الفوز وانتهت بالتعادل (3-3).

وبشكل عام، رفع مرموش عدد أهدافه مع الفريق الألماني إلى 15 هدفًا بمختلف المسابقات وصنع الهدف رقم 11، ليسجل رقمًا مثاليًا بـ26 مساهمة تهديفية في 22 مباراة منذ بداية الموسم، ليأتي خلف الإنجليزي هاري كين في قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف بين جميع لاعبي الدوريات الكبرى في أوروبا.

ماذا قدم مرموش أمام ميتلاند؟

لعب مرموش 69 دقيقة فقط أمام ميتلاند ورغم ذلك حصل على أعلى تقييم بين جميع اللاعبين في الفريقين، بعدما سجل هدفًا وصنع الآخر وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء.

وأطلق مرموش تسديدتين على مدار مشاركته واحده في المرمى وأخرى خارج إطاره، بينما اعترض دفاع المنافسة 3 تسديدات أخرى له، مما يدل على أنه كان لديه تعليمات واضحة بالتسديد على المرمى، وأسفرت واحدة منهم عن ركلة جزاء نفذها بنفسه في شباك ميتلاند بنجاح.

وأضاع مرموش فرصة واحدة محققة أمام المرمى وصنع أخرى، بينما لعب 16 تمريرة صحيحة من أصل 21 بنسبة دقة بلغت 76%، بينما لعب لزملائه 3 تمريرات مفتاحية ولعب عرضية صحيحة من أصل 5، وفاز بـ4 التحامات على الكرة من 10، فيما كانت له 3 مراوغات ناجحة.

إحراج بالغ لصلاح في أقل من 24 ساعة

فرض عمر مرموش نفسه حاليًا كخليفة محتمل لمواطنه ونجم ليفربول محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم، حيث يتوقع الكثيرون أن يسير على خطاه، خصوصًا مع وجود أنباء حول وجود مفاوضات معه من قبل عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وكذلك بايرن ميونخ الألماني.

ومع تحدث محمد صلاح في تصريحات سابقة عن دعمه لزميله في منتخب مصر مرموش، ارتفعت التوقعات بشأن الجناح الأيسر صاحب الـ25 عامًا، إلا أنه اليوم أثبت أن التلميذ أيضًا من الممكن أن يحرج أستاذه بفضل تألقه في الملاعب الأوروبية.

صلاح ساهم أمس في فوز تاريخي للريدز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لكنه أهدر ركلة جزاء كان قد تحصل عليها في الشوط الثاني، بسبب تصويبه للكرة برعونة كبيرة لتخرج كرته خارج إطار مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

أما اليوم، كان مرموش أكثر هدوءًا وتركيزًا في التعامل مع ركلة الجزاء التي حسمت الفوز لفريقه، حيث سددها في نفس الزاوية التي اختارها صلاح (اليمنى للحارس)، إلا أنه وضعها بقوة ودقة شديدة لتسكن الشباك.