آن كاترين بيرج.. قصة بطلة هزمت السرطان ثم أعتى فرق أوروبا

آن كاترين بيرج دائمًا بطلة القصة..

تأهل درامي كتب صعود فريق تشيلسي للسيدات إلى نصف نهائي دوري أبطال بعد الفوز على ليون حامل اللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2.

بطلة التأهل كانت بامتياز آن كاترين بيرج حارسة تشيلسي بعدما تصدت لركلتي ترجيح ويندي رينار وليندسي هوران لاعبتي ليون الفرنسي لتنتهي الضربات بنتيجة 4-3.

بيرج البالغة من العمر 33 عامًا تعرف أدوار البطولة جيدًا منذ أن شُخصت بسرطان الغدة الدرقية عندما كانت لاعبة في صفوف وست هام يونايتد عام 2017.

استغرق حينها علاجها 76 يومًا وعادت لممارسة كرة القدم من جديد، لتظهر بعد ذلك في تشكيل الأفصل في الدوري الإنجليزي للسيدات "سوبر ليج".

وفي عام 2019، انتقلت الألمانية إلى تشيلسي، وحازت مع البلوز بجائزة القفاز الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي للسيدات وتوجت مع الفريق ببطولة الدوري ثلاث مرات متتالية آخرها الموسم السابق.

وفي لحظة بدأت مستقرة في حياة بيرج باغتها المرض من جديد، وأعلنت قبل بداية الموسم تجدد إصابتها بالسرطان بعد أربع سنوات من التعافي بشكل كامل.

تشيلسي أعلن حينها في بيان "الجميع في النادي وراءك في هذا الوقت الصعب، وسنقدم أي دعم لمساعدتك للتعافي بشكل سريع".

ومع بداية الموسم الجديد أي بعد شهر من إعلان تجدد إصابتها بالسرطان، شاركت بيرج بشكل طبيعي مع تشيلسي في جميع البطولات، إذ خاضت 19 مباراة هذا الموسم وحافظت على نظافة شباكها في 10 منهم.

كما رُشحت كذلك هذا الموسم لجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم لكنها لم تتوج بها بل ذهبت إلى ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد وإنجلترا.

أدوار بطولة تمثلها بيرج منذ بداية إصابتها للسرطان تواصلت مع قيادة سيدات تشيلسي إلى دور قبل النهائي لمواجهة برشلونة في 23 أبريل و29 من الشهر ذاته.

يذكر أن ليون هو حامل لقب النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا للسيدات وهو كذلك البطل التاريخي للبطولة بواقع 8 مرات.