"اصنعوا له تمثالًا في الآنفيلد" .. جيرارد يطالب بتخليد اسم كلوب مع أساطير ليفربول

"سأفعل أي شيء لأكون لاعبًا تحت قيادة يورجن!"

لم يكتف ستيفن جيرارد، مدرب التعاون السعودي وأحد أساطير ليفربول الإنجليزي، بمدح الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز لكنه طالب بإنشاء تمثال له في مدخل "الآنفيلد".

وقال جيرارد في مقطع فيديو مؤثر لشبكة "سكاي سبورتس: "آمل فقط من الله أن يكون هناك تمثال لكلوب قيد الإنشاء في الآنفيلد، وآمل أن يكون جاهزًا تقريبًا".

وأضاف: "أعتقد أن كلوب يستحق هذه المكانة في النادي. لقد ذكرت شانكلي وفاجان وبينيتيز، كل هؤلاء الذين قدموا بطولات كبرى في ليفربول، وهذا لا يأتي إلا تحت ضغط هائل، لذلك هو موجود إلى جانب الأفضل بالتأكيد".

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وتابع جيرارد: "يورجن أعاد الثقة للجماهير في هذا النادي، لا يوجد أكبر من خيبة الأمل التي تعرضنا لها في عام 2014، عندما اقتربنا كثيرًا من لقب البريميرليج وخسرنا في النهاية، كان هناك الكثير من الألم والأذى".

وأردف: "أنا وعائلتي والكثير من مشجعي ليفربول، كان لدينا الكثير من الشك بعد تلك اللحظة في قدرة النادي على النهوض من جديد، إلى أن جاء كلوب وأعاد الفريق إلى منصة البطولات".

وتذكر نجم ليفربول الأسبق، المرة الوحيدة التي لعب فيها تحت قيادة كلوب وذلك خلال مباراة ودية للريدز ضد نادي سيدني أف سي في أستراليا عام 2017، حيث كان ستيفن آنذاك لاعبًا في لوس أنجليس جالاكسي.

وواصل: "لقد تمت دعوتنا لتمثيل الفريق الأول، أنا وجيمي كاراجر، في أستراليا في مباراة استعراضية تحت قيادة كلوب، لذلك حصلنا على جزء صغير من المتعة عندما يقف أمامك يورجن ويعطيك التكتيكات والخطة".

وختم جيرارد: "أتذكر أنني كنت جالسًا هناك أفكر في نفسي وأقول (سأدفع أي مبلغ من المال، وسأفعل أي شيء لأي شخص، إذا كان بإمكاني اللعب تحت قيادة هذا الرجل لمدة عام واحد)، كانت هذه مباراة ودية، لكنني لعبتها كما لو كانت نهائي كأس!".

يذكر أن ليفربول دشن من قبل تماثيل لبيل شانكلي وبوب بيزلي ومؤسس النادي جون هولدينج خارج الأنفيلد، بينما تمت إعادة تسمية مدرج المئوية باسم السير كيني دالجليش في عام 2017.