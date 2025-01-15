"إنه ليس آلة".. هنري: عدم امتلاك مبابي هذه المهارة سر أزمته مع ريال مدريد!

أسطورة فرنسا يوضح..

كشف تييري هنري أسطورة الكرة الفرنسية عن سبب البداية الصعبة لكيليان مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم، مطالبًا منتقديه بضرورة الصبر عليه.

وقال هنري في مقابلة مع قناة "RMC Sports"، إن التحدي الأكبر لمبابي يكمن في مركزه داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه اعتاد طوال مسيرته على اللعب في مركز الجناح، الذي يشغله فينيسيوس جونيور.

وأضاف: "اللعب كرقم 9، ليس هو نفسه، إنها مهمة تتطلب التعلم. معرفة كيفية التحرك وظهرك نحو المرمى يستغرق وقتًا، خاصة عندما لا تكون مهارة فطرية. أنا أيضًا لم أكن أمتلكها، ولكن يمكن تحسينها".

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وأوضح أن أرقامه تستحق التقدير (14 هدفًا في 27 مباراة)، نعلم جميعًا أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكن يجب ألا ننسى أنه إنسان، وليس آلة".

وختم: "يجب أن نشعر بالفخر لكونه فرنسيًا. قليلون يفهمون ما ينطوي عليه التواجد دائمًا تحت الأضواء وتحمُّل مسؤولية كونك الرقم واحد. قليلون جدًا من يستطيعون التحمل".