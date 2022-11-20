آلان شيرر يكشف عن توقعاته لبطل كأس العالم 2022

من يرفع اللقب؟

تحدث النجم الإنجليزي السابق آلان شيرر، عن توقعاته لبطل هذه النسخة من بطولة كأس العالم 2022، والتي انطلقت اليوم الأحد بدولة قطر.

وقال شيرر في تصريحات صحفية لبي بي سي سبورت: " أعتقد أن الأرجنتين ستفوز بكأس العالم، وستكون طريقة رائعة لتكريم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، و لحظة حاسمة لمستقبله".

وتابع: "ربما ميسي هو أعظم لاعب رأيناه على الإطلاق، لكن الشيء الذي يضايقه دائمًا عند إجراء مقارنات بينه وبين مارادونا، أنه لم يفز أبدًا ببطولة كأس العالم".

وأضاف شيرر: "إذا فازت الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022، فسيكون ذلك إلى حد كبير نهاية هذا النقاش عن الأفضل بين ميسي و مارادونا".

ويتوقع عدد كبير من المشجعين والنجوم، أن يكون بطل نسخة كأس العالم قطر 2022 ، أحد فرق أمريكا الجنوبية.

وكان المنتخب البرازيلي آخر منتخب من أمريكا الجنوبية توج بلقب بطولة كأس العالم عام 2002.