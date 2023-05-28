"آسف لتذكيركم بأوراوا" .. تهنئة يابانية إلى الاتحاد بتوصية هلالية!

أحمد رفعت
al ittihad - Al Fayha RSL 2022-2023al ittihad Twitter
دوري روشن السعوديثقافةالإتحادأوراوا ريدزالهلالدوري أبطال آسيا

تهنئة باليابانية إلى الاتحاد بعد التتويج بدوري روشن السعودي

مازالت الاحتفالات مستمرة بتتويج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وآخرها تلقي مشجعي العميد تهنئة يابانية بتوصية هلالية.

وحسم نادي الاتحاد لقب دوري روشن السعودي مساء السبت، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 "قبل الأخيرة".

وقال الإعلامي محمد العنزي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "بناءً على طلب من مشاهد هلالي، بتوجيهي التهنئة إلى جمهور الاتحاد باليابانية على التتويج بدوري روشن، سأقوم بذلك".

وتابع: "رغم أنها تذكرنا بأوراوا ريد واليوم النحس، ولكن أبشر وسأبارك لهم وأقول (اتحادو رييجو أوتوميتو)، وآسف على تذكيركم بخسارة أوراوا".

وخسر الهلال أمام أوراوا ريد بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنهائي دوري أبطال آسيا 2022.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

763504 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
763504 الأصوات

اختيارات المحررين