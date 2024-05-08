"آسف كيليان".. رونسيرو: مبابي يتنفس الصعداء بخسارة باريس!

"لا يمكنك تقديم لاعب يهزمك في نهائي الأبطال"

ودّع باريس سان جيرمان مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، بعد الخسارة في عقر داره (حديقة الأمراء) أمام بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، في إياب نصف النهائي.

وجاءت خسارة باريس في الإياب لتكرار مواجهة الذهاب التي حسمها بوروسيا بهدف نظيف أيضًا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليتأهل الفريق الألماني إلى نهائي ويمبلي في انتظار الفائز من بايرن ميونخ وريال مدريد.

ويبدو أن كيليان مبابي سيغادر بي إس جي دون التتويج باللقب الأوروبي الكبير، بعدما استقر على الرحيل بنهاية الموسم، مع انتهاء عقده، وتشير التقارير إلى أنه في طريقه إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الصحفي توماس رونسيرو، نائب رئيس تحرير صحيفة "آس" الإسبانية: "يتنفس مشجعو ريال مدريد الصعداء، وكذلك يفعل مبابي".

وأضاف: "لا يمكنك تقديم لاعب في اليوم التالي لتسجيله الهدف الذي يفقدك لقب دوري أبطال أوروبا. في النهاية، هذا مثالي.. آسف كيليان. فقط في مدريد سوف تكون قادرًا على تحقيق المجد، الخليفي الخاسر الأبدي".

وقد يؤدي خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا الآن إلى تسريع إعلان انتقال مبابي الوشيك إلى ريال مدريد، حيث لم يعد بإمكان الناديين الالتقاء في نهائي ويمبلي.