"آسف لأن لدي جواز سفر ألماني".. توخيل يشكك في ترديد النشيد الوطني لإنجلترا!

هذا هدفي مع الأسود..

أعرب توماس توخيل، المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا، عن سعادته بتولي قيادة الأسود الثلاثة، بعدما وقع عقدًا لمدة 18 شهرًا، ليقود ملف الفريق لكأس العالم 2026، خلفًا لجاريث ساوثجيت الذي رحل بعد يورو 2024.

وقال توخيل، في تصريحات للصحفيين: "أنا آسف لأن لدي جواز سفر ألماني، ربما شعر هؤلاء المشجعون بشغفي بالدوري الإنجليزي الممتاز والبلاد، وكيف أحب العيش هنا والعمل هنا. آمل أن أتمكن من إقناعهم وأظهر لهم كيف أنا فخور بكوني مدربًا لإنجلترا، أنا فخور".

وتحدث توخيل عن النشيد الوطني، بعدما أثار المدرب المؤقت لي كارسلي حالة من الجدل بعد رفضه غناء God Save The King قبل المباريات، قائلًا: "فهمت أنه قرار شخصي، كان هناك البعض الذين غنوا والبعض الآخر لم يفعل".

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وأضاف: "لم أتخذ قراري بعد، نشيد إنجلترا مؤثر للغاية، لقد اختبرت ذلك في ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في كلتا الحالتين سأظهر الاحترام لنشيد مؤثر للغاية، سأظهر دائما احترامي للدور الجديد وللبلد".

وواصل: "أعتقد أننا نستحق فرصة عادلة، والفضل في وجود سجل جيد في البلاد ومدى استمتاعنا بالعيش في البلاد والعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز. سنحاول إقناعهم بنتائجنا وكيف نلعب".

وختم: "لقد أوضحوا أن الأمر يتعلق بكرة القدم وهذا جعلني متحمسًا، لم أكن متأكدًا من أن هذه هي الوظيفة المناسبة بالنسبة لي، كنت أرغب دائمًا في العودة إلى إنجلترا، كان هذا هدفي الكبير، وجاء العرض في الوقت المناسب ووجدنا رؤية للمشاركة، هناك بعض الألقاب وأريد أن أساعد في تحقيق ذلك".