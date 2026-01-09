"لم يكن ليقوم بهذا التصرف لو كان يعلم".. آرني سلوت يلتمس عذرًا لمارتينيلي بعد تعديه على لاعب ليفربول "المُصاب"!

شهدت مباراة أرسنال وليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي، مساء أمس الخميس على ملعب الإمارات، أحداثًا مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة، بعدما تعرض لاعب ليفربول الشاب كونور برادلي لإصابة خطيرة في الركبة، أثارت قلق مدربه آرني سلوت وأشعلت التوترات داخل الملعب وخارجه.

الظهير الأيمن الأيرلندي الشمالي، كونور برادلي، سقط أرضًا وهو يتألم بشدة بجانب الخط الجانبي، قبل أن يتم نقله على نقالة وسط حالة من القلق بين زملائه والجهاز الفني.

الإصابة بدت خطيرة للغاية، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، وهو يتلوى من الألم بعد التواء ركبته بشكل واضح.

وخلال لحظة سقوط برادلي، قام مهاجم آرسنال جابرييل مارتينيلي بدفعه خارج الملعب، وهو ما أثار غضب لاعبي ليفربول وأدى إلى تصاعد التوترات في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

اعتذار مارتينيلي عن تصرفه تجاه كونور برادلي

بعد المباراة، تعرض اللاعب البرازيلي لانتقادات واسعة، إلا أن مدرب ليفربول آرني سلوت حاول تهدئة الأجواء، بينما اعتذر مارتينيلي من برادلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب على حسابه عبر "إنستجرام": "لم أكن أدرك خطورة إصابته في لحظة غضب، أود أن أعرب عن أسفي الشديد لردة فعلي، أتمنى لكونور الشفاء العاجل".

الحادثة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الفريقين، حيث يرى البعض أن تصرف مارتينيلي كان غير رياضي، فيما يؤكد آخرون أنه لم يكن على علم بخطورة الموقف، وبين الانتقادات والدفاع، يبقى القلق الأكبر منصبًا على حالة برادلي الصحية، في انتظار الفحوصات الطبية التي ستحدد مدى خطورة إصابته.

ماذا قال آرني سلوت؟

قال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا متأكد بنسبة مئة بالمئة أن مارتينيلي لم يكن ليقوم بهذا التصرف لو كان يعلم طبيعة إصابة برادلي. إذا كان أحد لاعبينا ملقى بهذا الشكل على الأرض، فإن الجميع يدرك أن هناك في 99 من كل 100 حالة أمرًا خاطئًا يحدث".

وأضاف سلوت: "لا تريد أن يتم دفع لاعب خارج الملعب إذا كان من المحتمل أن يكون قد تعرض لإصابة خطيرة كهذه. أخشى الأسوأ بالنسبة له، الوضع لا يبدو جيدًا".

وأشار المدرب إلى أن برادلي سينضم إلى قائمة الإصابات التي تضم بالفعل جيوفاني ليوني، واتارو إندو، ألكسندر إيساك، وهوجو إيكتيكي.

تعليق سوبوسلاي ودفاع أرتيتا

على الجانب الآخر، كان زميله دومينيك سوبوسلاي أكثر حدة في تعليقاته، حيث قال: "رأيت أن برادلي التوى ركبته. لم أكن أعلم ما الذي كان يحدث له، ولم يكن يريد مغادرة الملعب، ربما كان يضيع الوقت، لكنه لم يكن يعلم أين كان. ثم حاول مارتينيلي دفعه خارج الملعب. أفهم أن آرسنال يريد الفوز، ونحن أيضًا كذلك، لكن صحة اللاعب تأتي دائمًا في المقام الأول".

ومن جانبه، دافع الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال عن لاعبه، قائلاً: "لأنني أعرف جابي، فهو شاب رائع وربما لم يكن يعلم حتى ما حدث. سأتحادث معه لفهم الموقف، ولكن من المرجح أنه لم يكن يعرف طبيعة إصابة برادلي".

ليفربول يمنح هدية لمانشستر سيتي

المستفيد الأول من تعادل آرسنال وليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، هما مانشستر سيتي وأستون فيلا المنافسان على صدارة جدول الترتيب مع الجانرز.

فبهذه النتيجة.. عادت الحياة نسبيًا إلى مسابقة الدوري؛ حيث وصل آرسنال إلى نقطته الـ49 في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف" وأستون فيلا "الثالث".

أما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وصل إلى نقطته الـ35 من 21 مباراة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.