آرسنال ومانشستر يونايتد .. الروح التي أبقت الفيل أعلى الشجرة!

آرسنال حقق فوزًا في غاية الأهمية على مانشستر يونايتد، ليواصل مطاردة حلم تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

قدم آرسنال ملحمة كروية ليحقق الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "الإمارات" في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

آرسنال، وبعدما تأخر في النتيجة بهدف في الدقيقة 17 عن طريق ماركوس راشفورد، تمكن من التعديل في الدقيقة 24 عن طريق إيدي نيكيتاه.

وتمكن آرسنال من التقدم في الشوط الثاني عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 53، لكن ليساندرو مارتينيز عدل النتيجة لصالح "الشياطين الحمر" بعد ست دقائق فقط.

وارتدى نيكيتاه ثوب البطولة في الدقيقة 90، بعدما استغل تمريرة ذكية من مارتين أوديجارد ليسجل الهدف الثالث ويمنح "الجانرز" نقاط الفوز الثمين.

آرسنال رفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، ويبتعد حاليًا بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، ويملك "الجانرز" مباراة أقل في رصيده بالفعل.

الفيل جاء ليبقى!

التندر على آرسنال وتواجده في قمة الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم كان حالة عامة لكافة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن الفريق اللندني وُصف على أنه فيل فوق شجرة.

آرسنال كان الطرف الأخطر أمام أفضل نسخة من مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، ولولا القائم ودافيد دي خيا، لما اضطر "الجانرز" للانتظار حتى نهاية المباراة لخطف نقاط الفوز.

لكن الروح التي يظهر فيها نجوم آرسنال في كل مباراة، والإصرار على الفوز، والأفكار التكتيكية التي زرعها ميكيل أرتيتا، تؤكد أن الفيل اللندني عازم على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، والبقاء على قمة الشجرة حتى نهاية الموسم.

هذا هو الفارق بين كاسيميرو والآخرين

اضطر الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد إلى استخدام ثنائي في خط الوسط المدافع، هما كريستيان إريكسن وسكوت ماكتوميناي، في ظل إيقاف البرازيلي كاسيميرو للإيقاف.

وظهرت معاناة خط وسط مانشستر يونايتد جلية أمام آرسنال في غياب كاسيميرو، الذي يعمل بمثابة كاسحة ألغام في منتصف الميدان.

كاسيميرو كان كلمة السر في انتصارات مانشستر يونايتد منذ العودة من كأس العالم، وأظهر أنه كان عاملًا مساعدًا في تغيير منظومة "الشياطين الحمر" بأكلمها، بفضل قدرته على استخلاص الكرة ونقلها إلى الخطوط الأمامية.

لكن غيابه عن مواجهة آرسنال كان مؤثرًا للغاية، حيث افتقد فريق تين هاج إلى كل خصائص البرازيلي، من قدرة على الافتكاك وقيادة الوسط.

خطوة بخطوة

آرسنال يتحرك نحو لقب الدوري الإنجليزي خطوة بخطوة، الفريق تطور وهذا واضح للجميع، الحركية زائدة والجهد لا يتوقف، والفرص التي يخلقها اللاعبون غزيرة.

المنافسة على اللقب أصبحت واقعًا وليست مجرد حلم بعد فترة من الشك، والآن على آرسنال ولاعيبه الإيمان بقدرتهم على الوصول إلى خط النهاية وهم في المركز الأول.