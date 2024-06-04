"اعتقدت أنه ذاهب إلى آرسنال" .. مبابي يجعل عاشق كريستيانو رونالدو مادة للسخرية

"احتفظوا بهذا المقطع جيدًا"

تسبب إعلان انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى ريال مدريد بشكل رسمي، في حرج لليوتيوبر الشهير سبيد.

وأعلن ريال مدريد أخيرًا وبشكل رسمي عن ضم كيليان مبابي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنصرم.

سبيد كان قد نشر تغريدة قبل أسبوعين، بينما كانت كل المؤشرات تؤكد انتقال مبابي إلى الملكي، لكنه شدد على عدم انتقال المهاجم الفرنسي إلى ريال مدريد، وقال في مقطع فيديو بـ"لهجة واثقة": "مبابي لن ينضم إلى ريال مدريد.. أنا لا أسخر ولا أمزح الآن، أنا أتحدث بجدية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب اليوتيوبر الشهير جميع متابعيه، بحفظ هذا المقطع، ثم العودة إليه لاحقًا؛ عندما يتم الإعلان عن نادي مبابي الجديد، ويتضح أنه ليس الفريق الملكي.

الآن وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة الضخمة، كتب سبيد المعروف بعشقه الكبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، تغريدة عبر حسابه على منصة (X) قال فيها: "كنت أعتقد أن مبابي ذاهب إلى أرسنال".

ونالت هذه التغريدة آلاف التعليقات الساخرة من توقعات سبيد، بينما أعاد بعض المتبعين نشر الفيديو الذي أكد فيه أن كيليان لن يذهب إلى ريال مدريد، مشككين في مصداقيته.